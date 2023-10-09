Армия Израиля сообщила об ударах авиации по территории Ливана
Израильская авиация начала наносить удары по территории Ливана. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны страны.
"Вертолёты Армии обороны Израиля в настоящий момент наносят удары по ливанской территории. Подробности последуют", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировала вооружённую группу, проникшую в страну из Ливана. "Хезболла" же настаивает, что не планирует вести боевые действия, если ЦАХАЛ не будет наносить удары по её объектам.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последним данным, жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины.
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