Армия Израиля сообщила об ударах авиации по территории Ливана

Израильская авиация начала наносить удары по территории Ливана. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны страны.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировала вооружённую группу, проникшую в страну из Ливана. "Хезболла" же настаивает, что не планирует вести боевые действия, если ЦАХАЛ не будет наносить удары по её объектам.