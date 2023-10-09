Четыре россиянина числятся пропавшими без вести в Израиле

По меньшей мере четверо граждан РФ официально числятся пропавшими без вести в Израиле после атаки ХАМАС. Об этом сообщила пресс-секретарь российского посольства Мария Рязанова.

"Поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удаётся установить связь. Речь идёт о девяти лицах (как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно). Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо", — цитирует Рязанову ТАСС.