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9 октября, 14:00

Четыре россиянина числятся пропавшими без вести в Израиле

По меньшей мере четверо граждан РФ официально числятся пропавшими без вести в Израиле после атаки ХАМАС. Об этом сообщила пресс-секретарь российского посольства Мария Рязанова.

Израильский город Ашдод после ракетного обстрела. Видео © X (бывший Twitter)/Israel MyChannel

"Поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удаётся установить связь. Речь идёт о девяти лицах (как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно). Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо", — цитирует Рязанову ТАСС.

При этом подтверждённой информации о погибших россиянах у диппредставительства на данный момент нет.

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Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины. В регионе, в том числе и в секторе Газа, находятся тысячи россиян, вопрос их эвакуации сейчас прорабатывает МИД РФ.

Обложка ©

Getty Images / Saeed Qaq / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
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