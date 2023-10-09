Число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа выросло до 560
Количество погибших в результате израильских атак по сектору Газа увеличилось до 560. Об этом сообщает Минздрав Палестины. Уточняется, что более 2900 человек получили различные ранения.
"Число жертв продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа возросло до 560, более 2900 ранено", — говорится в сообщении Минздрава в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал о том, что палестинская сторона сообщала о 493 погибших и около 2750 раненных в результате атак Израиля по сектору Газа. Потери несут обе стороны. Так, известно уже о 800 погибших израильтянах.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после этого в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Число погибших жителей с обеих сторон исчисляется уже сотнями. На одном лишь фестивале электронной музыки в Израиле при атаке боевиков было убито по меньшей мере 260 человек.
ТАСС / Zuma