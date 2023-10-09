Число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа выросло до 560

Количество погибших в результате израильских атак по сектору Газа увеличилось до 560. Об этом сообщает Минздрав Палестины. Уточняется, что более 2900 человек получили различные ранения.

"Число жертв продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа возросло до 560, более 2900 ранено", — говорится в сообщении Минздрава в телеграм-канале.