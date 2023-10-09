Армия Израиля ликвидировала вооружённую группу, проникшую в страну из Ливана
Армия Израиля зафиксировала проникновение на территорию страны подозрительных лиц со стороны Ливана. Позже ЦАХАЛ сообщила, что военные ликвидировали эту вооружённую группу.
"Солдаты ЦАХАЛ убили нескольких вооружённых подозреваемых, проникших на территорию Израиля с территории Ливана. Вертолёты ЦАХАЛ в настоящее время наносят удары по этому району", — говорится в заявлении пресс-службы армии.
А ранее СМИ сообщили, что из южной части Ливана в сторону Израиля было выпущено по меньшей мере 12 ракет. При этом ливанская армия позже опровергла эти сообщения.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Число погибших жителей с обеих сторон исчисляется уже сотнями.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI