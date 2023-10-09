Армия Израиля ликвидировала вооружённую группу, проникшую в страну из Ливана

Армия Израиля зафиксировала проникновение на территорию страны подозрительных лиц со стороны Ливана. Позже ЦАХАЛ сообщила, что военные ликвидировали эту вооружённую группу.

"Солдаты ЦАХАЛ убили нескольких вооружённых подозреваемых, проникших на территорию Израиля с территории Ливана. Вертолёты ЦАХАЛ в настоящее время наносят удары по этому району", — говорится в заявлении пресс-службы армии.