Al Hadath: В сторону Израиля из Ливана выпущены около 12 ракет

Из южной части Ливана в сторону Израиля выпущено по меньшей мере 12 ракет. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, который вещает из Дубая. При этом не уточняется, кто именно совершил ракетный удар.

Ранее Лайф писал о том, что в Иерусалиме прогремели взрывы. По данным СМИ, в городе звучали сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах. Также известно, что они сработали в Тель-Авиве и других регионах центральной части Израиля.