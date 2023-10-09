Al Hadath: В сторону Израиля из Ливана выпущены около 12 ракет
Из южной части Ливана в сторону Израиля выпущено по меньшей мере 12 ракет. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, который вещает из Дубая. При этом не уточняется, кто именно совершил ракетный удар.
Ранее Лайф писал о том, что в Иерусалиме прогремели взрывы. По данным СМИ, в городе звучали сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах. Также известно, что они сработали в Тель-Авиве и других регионах центральной части Израиля.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Число погибших жителей Израиля в результате атак ХАМАС выросло до 800, количество погибших с палестинской стороны превысило 500 человек. Израильская армия вернула контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Газой, после этого она перешла в наступление. Власти Израиля прекращают подачу воды в сектор Газа.
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