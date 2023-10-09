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9 октября, 11:36

Власти Израиля прекращают подачу воды в сектор Газа

Министр энергетики Кац заявил, что Израиль прекращает подачу воды в сектор Газа

Израиль прекращает подачу воды в сектор Газа. Такое заявление в соцсети X (ранее Twitter) сделал министр энергетики еврейской страны Исраэль Кац.

"Я поручил немедленно прервать подачу воды из Израиля в Газу. Снабжение электричеством и топливом было прервано вчера. Того, что было, не будет", — отметил он.

Армия Израиля сообщила о начале масштабной атаки на центры ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о начале масштабной атаки на центры ХАМАС в секторе Газа

Как сообщал Лайф, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери, с палестинской стороны известно о 493 погибших и 2750 раненых, со стороны Израиля погибли 800, пострадали 2400. Ранее глава Минобороны Израиля Йова Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.

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ТАСС / Zuma

Никита Осипов
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