Армия Израиля сообщила о начале масштабной атаки на центры ХАМАС в секторе Газа

Ранее стало известно, что глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Это значит, что на территорию больше не будет ввозиться ни еда, ни вода, ни какое-либо другое продовольствие. Напомним, в секторе Газа проживает около 2,3 миллиона человек.