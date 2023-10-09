Армия Израиля сообщила о начале масштабной атаки на центры ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные начинают масштабную атаку на стратегические центры группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
"ЦАХАЛ сейчас начинает масштабную атаку на многие центры террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Это значит, что на территорию больше не будет ввозиться ни еда, ни вода, ни какое-либо другое продовольствие. Напомним, в секторе Газа проживает около 2,3 миллиона человек.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут потери: известно о 700 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. По последним данным, Армия обороны Израиля вернула контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Газой, после этого она перешла в наступление.
Getty Images / Abir Sultan / IDF