Регион

Уведомления отключены

9 октября, 09:58

Ракета ХАМАС упала в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

Возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве упала ракета, выпущенная из сектора Газа

Очевидцы публикуют кадры, предположительно, прилёта ракеты ХАМАС в районе международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В воздушной гавани сейчас царит паника из-за сработавшей сирены, люди прячутся в убежища. При этом в аэропорту утверждают, что упавшая ракета не повлияла на его работу.

Кадры последствий, предположительно, падения ракеты около аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Видео © X (бывший Twitter) / Krystian Jachacy / pia di benedetto / lionne998

Тем временем израильская армия утверждает, что нанесла удар по штаб-квартирам "Исламского джихада" и ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме прогремели взрывы. Также известно, что сирены сработали в Тель-Авиве и других регионах центральной части Израиля.

В Кремле высказались о "пророчестве" Жириновского про Украину и войну на Ближнем Востоке

В Кремле высказались о "пророчестве" Жириновского про Украину и войну на Ближнем Востоке

Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут потери: известно о 700 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. По последним данным, израильская армия вернула контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Газой, после этого она перешла в наступление.

Обложка ©

Кадр из видео X (бывший Twitter) / lionne998

Наталья Исакова
  • Новости
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • хамас
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров