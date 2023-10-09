Ракета ХАМАС упала в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

Очевидцы публикуют кадры, предположительно, прилёта ракеты ХАМАС в районе международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В воздушной гавани сейчас царит паника из-за сработавшей сирены, люди прячутся в убежища. При этом в аэропорту утверждают, что упавшая ракета не повлияла на его работу.