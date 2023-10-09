Ракета ХАМАС упала в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве
Возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве упала ракета, выпущенная из сектора Газа
Очевидцы публикуют кадры, предположительно, прилёта ракеты ХАМАС в районе международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В воздушной гавани сейчас царит паника из-за сработавшей сирены, люди прячутся в убежища. При этом в аэропорту утверждают, что упавшая ракета не повлияла на его работу.
Кадры последствий, предположительно, падения ракеты около аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Видео © X (бывший Twitter) / Krystian Jachacy / pia di benedetto / lionne998
Тем временем израильская армия утверждает, что нанесла удар по штаб-квартирам "Исламского джихада" и ХАМАС в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что в Иерусалиме прогремели взрывы. Также известно, что сирены сработали в Тель-Авиве и других регионах центральной части Израиля.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут потери: известно о 700 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. По последним данным, израильская армия вернула контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Газой, после этого она перешла в наступление.
Кадр из видео X (бывший Twitter) / lionne998