В Иерусалиме прогремели мощные взрывы
В Иерусалиме прогремели взрывы. Об этом сообщают СМИ. Уточняется, что в городе включили сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах. Также известно, что они сработали в Тель-Авиве и других регионах центральной части Израиля.
"Сирены прозвучали в центральной части Израиля. Подробности последуют", — сообщила армейская пресс-служба.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут потери: известно о 700 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. По последним данным, армия Израиля вернула контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Газой, после этого она перешла в наступление.
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