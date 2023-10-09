ХАМАС хочет обменять израильских заложников на палестинских женщин

Радикальное движение ХАМАС хочет обменять часть захваченных в Израиле заложников на палестинских женщин, заключённых в тюрьмах в этой стране. Об этом сообщает портал Sada al-Balad. Уточняется, что сейчас с радикалами ведут переговоры. Они проходят при посредничестве представителей Катара.