ХАМАС хочет обменять израильских заложников на палестинских женщин
Радикальное движение ХАМАС хочет обменять часть захваченных в Израиле заложников на палестинских женщин, заключённых в тюрьмах в этой стране. Об этом сообщает портал Sada al-Balad. Уточняется, что сейчас с радикалами ведут переговоры. Они проходят при посредничестве представителей Катара.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут потери: известно о 700 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. Число израильских военных, погибших в боях с ХАМАС, достигло 73. Россия не исключает вывоза своих граждан с территории Израиля, если того потребует ситуация.
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