Пушков рассказал, как Запад поменяет отношение к Киеву на фоне конфликта в Израиле

На фоне эскалации в Израиле приоритетность Украины в политике Запада "неизбежно снизится". Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, США при этом будут вынуждены работать на "два фронта", иначе все убедятся в том, что Вашингтон не выносит бремени "глобального лидерства".

"Теперь США будут работать на два фронта — украинский и израильский. Иначе все убедятся, что они не выносят бремени "глобального лидерства", и его наиболее фанатичным адептам в Вашингтоне придётся сделать себе "харакири", — написал Пушков в телеграм-канале.