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9 октября, 07:03

Пушков рассказал, как Запад поменяет отношение к Киеву на фоне конфликта в Израиле

Пушков: На фоне конфликта в Израиле важность Украины для Запада снизится

На фоне эскалации в Израиле приоритетность Украины в политике Запада "неизбежно снизится". Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, США при этом будут вынуждены работать на "два фронта", иначе все убедятся в том, что Вашингтон не выносит бремени "глобального лидерства".

"Теперь США будут работать на два фронта — украинский и израильский. Иначе все убедятся, что они не выносят бремени "глобального лидерства", и его наиболее фанатичным адептам в Вашингтоне придётся сделать себе "харакири", — написал Пушков в телеграм-канале.

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По его словам, на Ближнем Востоке разгорелся серьёзный конфликт и США должны "благодарить Бога или председателя КНР Си Цзиньпина", что на них не "упал" ещё и кризис вокруг Тайваня. Пушков отметил, что Штаты взяли на себя слишком много обязательств по миру, и назвал это типичным случаем империи, которая сталкивается с многочисленными вызовами и перенапрягает силы.

Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля. После этого палестинские радикалы проникли в страну. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также счёл Иран одним из подстрекателей разгоревшегося конфликта. Известно, что с израильской стороны погибли по меньшей мере 700 человек. По последним данным, в результате атак Израиля по сектору Газа погибли 436 человек. В НАТО осудили атаку ХАМАС на Израиль.

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Telegram / Алексей Пушков

Илья Суриков
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