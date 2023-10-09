436 человек, включая 91 ребёнка, погибли при ударах Израиля по сектору Газа
Количество погибших палестинцев при ударах Израиля по сектору Газа достигло 436
Количество погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Палестины. Уточняется, что среди жертв — 91 ребёнок. Около 2,3 тысячи человек пострадали.
"Четыреста тридцать шесть палестинцев погибли. Среди погибших 91 ребёнок и 61 женщина. 2271 человек пострадал, в том числе — 244 ребёнка и 151 женщина", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф сообщал о том, что количество погибших при ударах Израиля по палестинскому сектору Газа составило 413 человек. Среди погибших — 78 детей и 41 женщина.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля. Затем палестинские радикалы проникли в страну. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны. Известно, что с израильской стороны погибло по меньшей мере 700 человек.
Flickr / Israel Defense Forces