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9 октября, 05:51

436 человек, включая 91 ребёнка, погибли при ударах Израиля по сектору Газа

Количество погибших палестинцев при ударах Израиля по сектору Газа достигло 436

Количество погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Палестины. Уточняется, что среди жертв — 91 ребёнок. Около 2,3 тысячи человек пострадали.

"Четыреста тридцать шесть палестинцев погибли. Среди погибших 91 ребёнок и 61 женщина. 2271 человек пострадал, в том числе — 244 ребёнка и 151 женщина", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф сообщал о том, что количество погибших при ударах Израиля по палестинскому сектору Газа составило 413 человек. Среди погибших — 78 детей и 41 женщина.

Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля. Затем палестинские радикалы проникли в страну. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны. Известно, что с израильской стороны погибло по меньшей мере 700 человек.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Суриков
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