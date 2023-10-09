436 человек, включая 91 ребёнка, погибли при ударах Израиля по сектору Газа

Количество погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Палестины. Уточняется, что среди жертв — 91 ребёнок. Около 2,3 тысячи человек пострадали.

"Четыреста тридцать шесть палестинцев погибли. Среди погибших 91 ребёнок и 61 женщина. 2271 человек пострадал, в том числе — 244 ребёнка и 151 женщина", — сказано в сообщении.