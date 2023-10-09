Во Франции указали на разрушение прежнего образа Израиля после атаки ХАМАС
Le Figaro: Израиль утратил репутацию непобедимой крепости из-за атаки ХАМАС
Палестинские боевики с пленными израильскими военными. Обложка © Telegram / HAMAS
Репутация Иерусалима как "непобедимой крепости" пострадает после нынешнего обострения в секторе Газа, поскольку народы Ближнего Востока были "ошеломлены" палестинцами, захватывающими израильские позиции. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
"В краткосрочной перспективе именно этот образ, беспрецедентный со времён другого "октябрьского сюрприза" — войны Судного дня 1973 года, останется в сознании людей на Ближнем Востоке", — отмечает издание.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения. Палестинский Минздрав сообщил о 413 погибших, 78 из них — дети. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.