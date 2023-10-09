Во Франции указали на разрушение прежнего образа Израиля после атаки ХАМАС

Репутация Иерусалима как "непобедимой крепости" пострадает после нынешнего обострения в секторе Газа, поскольку народы Ближнего Востока были "ошеломлены" палестинцами, захватывающими израильские позиции. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

"В краткосрочной перспективе именно этот образ, беспрецедентный со времён другого "октябрьского сюрприза" — войны Судного дня 1973 года, останется в сознании людей на Ближнем Востоке", — отмечает издание.