Названа фатальная ошибка Израиля в борьбе против ХАМАС
Экс-разведчик Риттер назвал ошибкой Израиля увлечение ролью ИИ в борьбе с ХАМАС
Одной из фатальных ошибок израильской разведки, которая не смогла предсказать атаку радикального движения ХАМАС, стало увлечение искусственным интеллектом. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.
"Фатальной ошибкой Израиля было открытое хвастовство ролью ИИ в операции "Страж стен" [операция в секторе Газа в 2021 году]", — объяснил Риттер и отметил, что боевикам ХАМАС удалось взять под контроль поток информации, собираемой Израилем.
Подразделение радиоэлектронной разведки еврейского государства потратило миллиарды долларов на сбор самых разнообразных разведданных в секторе Газа, напомнил эксперт. Риттер заметил, что каждый квадратный метр сектора Газа снимается "каждые десять минут". Эти сведения обрабатывал ИИ.
Израилю удавалось успешно использовать искусственный интеллект против ХАМАС, но движение сумело сохранить прежний уровень коммуникаций благодаря тщательно продуманному плану дезинформации, добавил Риттер.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения, а с палестинской стороны — более 300 убиты и около двух тысяч пострадали. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.
Flickr / Israel Defense Forces