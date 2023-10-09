Названа фатальная ошибка Израиля в борьбе против ХАМАС

Одной из фатальных ошибок израильской разведки, которая не смогла предсказать атаку радикального движения ХАМАС, стало увлечение искусственным интеллектом. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

"Фатальной ошибкой Израиля было открытое хвастовство ролью ИИ в операции "Страж стен" [операция в секторе Газа в 2021 году]", — объяснил Риттер и отметил, что боевикам ХАМАС удалось взять под контроль поток информации, собираемой Израилем.

Подразделение радиоэлектронной разведки еврейского государства потратило миллиарды долларов на сбор самых разнообразных разведданных в секторе Газа, напомнил эксперт. Риттер заметил, что каждый квадратный метр сектора Газа снимается "каждые десять минут". Эти сведения обрабатывал ИИ.