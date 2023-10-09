Число израильских военных, погибших в боях с ХАМАС, достигло 73

Число израильских военнослужащих, погибших с начала атаки ХАМАС, выросло до 73. Обновлённый список жертв среди военных представила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт газета Times of Israel.

"Армия обороны Израиля обнародовала имена ещё 16 солдат, погибших в ходе сражений на юге страны за прошедшие сутки. Согласно обнародованным именам, число погибших израильских солдат достигло 73", — отмечает издание.