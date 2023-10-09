Число израильских военных, погибших в боях с ХАМАС, достигло 73
Число израильских военнослужащих, погибших с начала атаки ХАМАС, выросло до 73. Обновлённый список жертв среди военных представила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт газета Times of Israel.
"Армия обороны Израиля обнародовала имена ещё 16 солдат, погибших в ходе сражений на юге страны за прошедшие сутки. Согласно обнародованным именам, число погибших израильских солдат достигло 73", — отмечает издание.
Ранее Лайф сообщал о том, что 57 военнослужащих Израиля погибли после атаки ХАМАС. Список продолжает обновляться.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения. Палестинский Минздрав сообщил о 436 погибших, среди жертв — 91 ребёнок. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.
ТАСС / EPA / ABED AL HASHLAMOUN