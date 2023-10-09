Авиация Израиля ночью поразила более 500 военных целей в Газе

Авиация армии Израиля поразила более 500 целей радикалов из движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад" в секторе Газа за минувшую ночь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Ночью истребители и вертолёты ЦАХАЛ, авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа", — уточнили в ЦАХАЛ.