"Доигрались?": Медведев упрекнул НАТО за появление в Израиле переданного Киеву оружия

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вслед за рядом спикеров заявил, что западное оружие, которое было передано Киеву, активно применяется в Израиле.

"Ну что, натовские друзья, доигрались?" — пишет Медведев в телеграм-канале.

Как считает зампред Совбеза, передаваемые Киеву западные техника и вооружение в будущем "будут бесконтрольно использоваться во всех горячих точках". Причиной тому он считает то, что коррумпированные украинские власти "торговали всем, что получили".