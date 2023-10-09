"Доигрались?": Медведев упрекнул НАТО за появление в Израиле переданного Киеву оружия
Медведев: Переданное Киеву западное оружие активно применяется в Израиле
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вслед за рядом спикеров заявил, что западное оружие, которое было передано Киеву, активно применяется в Израиле.
"Ну что, натовские друзья, доигрались?" — пишет Медведев в телеграм-канале.
Как считает зампред Совбеза, передаваемые Киеву западные техника и вооружение в будущем "будут бесконтрольно использоваться во всех горячих точках". Причиной тому он считает то, что коррумпированные украинские власти "торговали всем, что получили".
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"Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты "з Києва", — резюмировал Медведев.
Напомним, советник главы ДНР Ян Гагин предположил, что бойцы ХАМАС могли выкупить у Украины оружие, переданное Западом. Он напомнил, что ранее Израиль передавал Киеву вооружение, таким образом, сейчас в израильтян стреляют их же оружием. Об этом же заявляла американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По её словам, ХАМАС могло получить американское вооружение с Украины и из Афганистана. А старший сын президента США Дональд Трамп – младший заявил, что палестинцы держат в руках американские автоматы М4. Он высказал версию, что это оружие американские военные могли бросить перед отъездом из Афганистана.