В Конгрессе США назвали страны – поставщики оружия ХАМАС для нападения на Израиль

Боевики ХАМАС могут использовать в Израиле американское оружие, поставленное с Украины или из Афганистана. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин.

"Его ввезли из Афганистана или с Украины? Вероятно, что и то и другое", — написала конгрессвумен в соцсети X (ранее Twitter).

Она предлагает отслеживать серийные номера американского оружия, применяемого радикальным палестинским движением. Над этим США нужно работать совместно с Израилем.