В Конгрессе США назвали страны – поставщики оружия ХАМАС для нападения на Израиль
Конгрессвумен Грин предположила, что ХАМАС могло получить оружие с Украины
Последствия разрушений в Тель-Авиве. Обложка © Telegram / HAMAS
Боевики ХАМАС могут использовать в Израиле американское оружие, поставленное с Украины или из Афганистана. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин.
"Его ввезли из Афганистана или с Украины? Вероятно, что и то и другое", — написала конгрессвумен в соцсети X (ранее Twitter).
Она предлагает отслеживать серийные номера американского оружия, применяемого радикальным палестинским движением. Над этим США нужно работать совместно с Израилем.
Советник главы ДНР Ян Гагин предположил, что бойцы ХАМАС используют против израильских солдат оружие НАТО, поставленное Украине. Он напомнил, что ранее и Израиль передавал вооружение Киеву.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения, а с палестинской стороны — более 300 убиты и около двух тысяч пострадали. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.