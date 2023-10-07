Эксперт объяснил, как знаменитую ПРО Израиля преодолели ракеты по 400 долларов
Военный журналист Борзенко: "Железный купол" бессилен против дешёвых ракет ХАМАС
Палестинское движение ХАМАС использовало дешёвые неуправляемые ракеты "Кассам" для ударов по Израилю. Против таких знаменитая система ПРО "Железный купол" практически бесполезна. Об этом заявил заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" и военный журналист Алексей Борзенко.
"Палестинцы использовали эффект массовости неуправляемых мобильных ракет "Кассам", против которых израильская система "Железный купол" по большому счёту бессильна. Ракеты "Кассам" стоят копейки и делаются в кустарных мастерских, а отбивать их начали очень дорогостоящими ракетами, которых не так много у Израиля", — объяснил Борзенко в беседе с телеканалом "360".
Он добавил, что стоимость каждой ракеты для системы "Железный купол" превышает 100 тысяч долларов, тогда как ракеты "Кассам" стоят не дороже 400 долларов. При этом они являются оружием неизбирательного поражения: в них отсутствует система наведения, поэтому их просто запускают в сторону врага.
Журналист считает, что военные действия вскоре активизируются ещё сильнее. Израиль может призвать в армию резервистов, у которых дома хранится оружие, они готовы в любой момент заступить на службу. Кроме того, Израилю окажут поддержку США, у этих стран давние связи. Могут быть перекрыты пограничные посты, чтобы Палестина по морю не получала компоненты для создания своих простых в изготовлении ракет. Кто будет помогать Палестине — вопрос более сложный. Иран проявил солидарность с ХАМАС, но маловероятно, что станет вмешиваться напрямую. Стоит ждать "жёсткого и кровавого" ответа Израиля и арестов ответственных за пуски ракет, подытожил эксперт.
Напомним, с самого утра со стороны сектора Газа ведётся ракетный обстрел Тель-Авива и южной части Израиля, бойцы ХАМАС проникли на территорию страны. В атакованных регионах ввели режим особого положения. В свою очередь ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Как сообщили в Минздраве Палестины, в результате израильских бомбардировок погиб 161 человек, ещё 931 ранен. Между тем израильская сторона сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших.
ТАСС / Zuma