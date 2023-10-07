Эксперт объяснил, как знаменитую ПРО Израиля преодолели ракеты по 400 долларов

Палестинское движение ХАМАС использовало дешёвые неуправляемые ракеты "Кассам" для ударов по Израилю. Против таких знаменитая система ПРО "Железный купол" практически бесполезна. Об этом заявил заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" и военный журналист Алексей Борзенко.

"Палестинцы использовали эффект массовости неуправляемых мобильных ракет "Кассам", против которых израильская система "Железный купол" по большому счёту бессильна. Ракеты "Кассам" стоят копейки и делаются в кустарных мастерских, а отбивать их начали очень дорогостоящими ракетами, которых не так много у Израиля", — объяснил Борзенко в беседе с телеканалом "360".

Он добавил, что стоимость каждой ракеты для системы "Железный купол" превышает 100 тысяч долларов, тогда как ракеты "Кассам" стоят не дороже 400 долларов. При этом они являются оружием неизбирательного поражения: в них отсутствует система наведения, поэтому их просто запускают в сторону врага.