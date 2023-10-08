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8 октября, 11:45

В ДНР заявили, что бойцы ХАМАС могли выкупить у Украины оружие, переданное Западом

Гагин: Против израильских солдат может использоваться оружие, переданное Украине

Бойцы ХАМАС могут использовать против израильских солдат оружие НАТО, изначально переданное Украине. Он напомнил, что ранее Израиль передавал Киеву вооружение.

"По иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием и оружием, которое было передано в своё время Украине из НАТО", сказал он в беседе с РИА "Новости".

Гагин отметил, что украинские военнослужащие и военные чиновники перепродавали это оружие различным террористам по всему миру, причём в больших количествах и бесконтрольно.

Он считает, что по той же схеме вооружение может оказаться в руках у других радикалов, но уже в Европе и США. Пока эти ячейки спящие, но, когда они проснутся, "жарко станет всем".

Посол Израиля не исключил, что среди заложников ХАМАС могут быть россияне

Посол Израиля не исключил, что среди заложников ХАМАС могут быть россияне

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по Тель-Авиву и южному Израилю был нанесён мощный ракетный удар, после чего в страну проникли бойцы ХАМАС. Движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — контртеррористической операции "Железные мечи". Во всей стране ввели чрезвычайное положение. Сейчас количество жертв с обеих сторон исчисляется сотнями, а пострадавших — тысячами. Среди пострадавших от обстрелов есть граждане Белоруссии.

Обложка ©

Getty Images / Ilia Yefimovich / picture alliance

Матвей Константинов
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