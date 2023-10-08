Бойцы ХАМАС могут использовать против израильских солдат оружие НАТО, изначально переданное Украине. Он напомнил, что ранее Израиль передавал Киеву вооружение.

"По иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием и оружием, которое было передано в своё время Украине из НАТО", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Гагин отметил, что украинские военнослужащие и военные чиновники перепродавали это оружие различным террористам по всему миру, причём в больших количествах и бесконтрольно.