"Мы предупреждали": Во Франции заявили об утечке американского оружия с Украины на Ближний Восток
Политик Филиппо заявил, что оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке
Оружие США, которое поставлялось Украине, в итоге оказалось на Ближнем Востоке и в данный момент используется в кровопролитных столкновениях. Об этом рассказал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети.
"Мы предупреждали! Его (оружия для Украины на Ближнем Востоке. — Прим. Лайфа) достаточно много!" — подчеркнул он, добавив, что бесконтрольные поставки оружия ведут к "организованному мировому хаосу".
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона. Советник главы ДНР Ян Гагин предположил, что бойцы ХАМАС могут использовать против израильских солдат оружие НАТО, а позже старший сын президента США Дональд Трамп – младший заявил, что палестинцы держат в руках американские автоматы М4. Он высказал версию, что это оружие американские военные могли бросить перед отъездом из Афганистана.
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