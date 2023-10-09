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9 октября, 03:34

Сын Трампа опознал в руках палестинцев американские M4 и пришёл к неожиданному выводу

Сын Трампа удивился американским автоматам M4 в руках палестинцев

Старший сын 45-го президента США Дональд Трамп – младший обратил внимание на видео телеканала Sky News, на котором палестинцы держат в руках американские автоматы М4. Своими размышлениями о происхождении оружия он поделился в социальной сети X.

Политик репостнул ролик телеканала с палестинцами Западного берега, отмечающими начало боевых действий ХАМАС в Израиле выстрелами из автоматов в воздух.

Палестинцы отмечают начало боевых действий ХАМАС выстрелами из автоматов в воздух. Видео © X / Sky News

"Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычные АК-47", ― написал Трамп-младший и предположил, что это оружие американские военнослужащие могли бросить перед отъездом из Афганистана.

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К слову, Трамп-старший обвинил администрацию президента США Джо Байдена в спонсировании ударов ХАМАС по Израилю. Бывший американский лидер назвал позором нападение, указав, что страна имеет право защищать себя любой подавляющей силой.

Обложка ©

X / Sky News

Андрей Бражников
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