Сын Трампа опознал в руках палестинцев американские M4 и пришёл к неожиданному выводу

Старший сын 45-го президента США Дональд Трамп – младший обратил внимание на видео телеканала Sky News, на котором палестинцы держат в руках американские автоматы М4. Своими размышлениями о происхождении оружия он поделился в социальной сети X.

Политик репостнул ролик телеканала с палестинцами Западного берега, отмечающими начало боевых действий ХАМАС в Израиле выстрелами из автоматов в воздух.

Палестинцы отмечают начало боевых действий ХАМАС выстрелами из автоматов в воздух. Видео © X / Sky News

"Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычные АК-47", ― написал Трамп-младший и предположил, что это оружие американские военнослужащие могли бросить перед отъездом из Афганистана.