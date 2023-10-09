Сын Трампа опознал в руках палестинцев американские M4 и пришёл к неожиданному выводу
Сын Трампа удивился американским автоматам M4 в руках палестинцев
Старший сын 45-го президента США Дональд Трамп – младший обратил внимание на видео телеканала Sky News, на котором палестинцы держат в руках американские автоматы М4. Своими размышлениями о происхождении оружия он поделился в социальной сети X.
Политик репостнул ролик телеканала с палестинцами Западного берега, отмечающими начало боевых действий ХАМАС в Израиле выстрелами из автоматов в воздух.
Палестинцы отмечают начало боевых действий ХАМАС выстрелами из автоматов в воздух. Видео © X / Sky News
"Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычные АК-47", ― написал Трамп-младший и предположил, что это оружие американские военнослужащие могли бросить перед отъездом из Афганистана.
К слову, Трамп-старший обвинил администрацию президента США Джо Байдена в спонсировании ударов ХАМАС по Израилю. Бывший американский лидер назвал позором нападение, указав, что страна имеет право защищать себя любой подавляющей силой.
X / Sky News