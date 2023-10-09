"Несёт смертельную опасность": Переданное Западом Киеву оружие разлетелось по миру, заявили в Кремле

Часть вооружений, которые западные страны отправили киевскому режиму, распространилась по всему миру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что сотни тысяч тонн вооружений, которые Коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседают там, часть из них оружейными баронами распродаётся по всему миру, неся в разные страны и регионы мира смертельную опасность. Это тоже хорошо всем понятно", — подчеркнул представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Также пресс-секретарь президента оценил сообщения о том, что данное оружие оказалось в ближневосточном регионе и применяется боевиками ХАМАС против армии Израиля. По словам Пескова, израильтяне будут детально изучать источники поступления этого вооружения в регион. Разведка страны имеет инфраструктуру, которая позволит властям страны выяснить, откуда взялось оружие.