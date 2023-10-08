Бруно Марс отменил концерт в Израиле и улетел из страны из-за обстрелов ХАМАС
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Известный во всём мире американский поп-певец Бруно Марс отменил своё выступление в Тель-Авиве и покинул Израиль из-за нападения палестинских радикалов и обстрелов исламистского движения ХАМАС со стороны сектора Газа. Об этом пишет местная газета The Times of Israel.
По данным издания, музыкант вместе со своей командой, в которую входит чуть более полусотни человек, улетел в Афины, после чего направился в Катар, где планирует продолжить своё турне.
Как уже рассказывал Лайф, в Тель-Авиве концерт Бруно Марса должен был состояться 7 октября. Специально для посещения его выступления туда приехала и российская певица Глюкоза со всей семьёй: супругом и двумя детьми. В итоге, когда в городе была объявлена воздушная тревога, им пришлось спуститься в бомбоубежище.
Напомним, вчера сектор Газа совершил массированный ракетный удар по Израилю, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение, а недавно официально объявили о переходе страны в состояние войны. К этому моменту погибло уже не менее 600 израильтян, в том числе мирных граждан, около двух тысяч человек пострадало. Также 100 жителей были похищены боевиками. При этом палестинской стороне известно о 313 погибших и около 1990 пострадавших.