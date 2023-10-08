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8 октября, 13:58

Бруно Марс отменил концерт в Израиле и улетел из страны из-за обстрелов ХАМАС

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bruno_Mars_Doowops.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Wikipedia

Известный во всём мире американский поп-певец Бруно Марс отменил своё выступление в Тель-Авиве и покинул Израиль из-за нападения палестинских радикалов и обстрелов исламистского движения ХАМАС со стороны сектора Газа. Об этом пишет местная газета The Times of Israel.

По данным издания, музыкант вместе со своей командой, в которую входит чуть более полусотни человек, улетел в Афины, после чего направился в Катар, где планирует продолжить своё турне.

Как уже рассказывал Лайф, в Тель-Авиве концерт Бруно Марса должен был состояться 7 октября. Специально для посещения его выступления туда приехала и российская певица Глюкоза со всей семьёй: супругом и двумя детьми. В итоге, когда в городе была объявлена воздушная тревога, им пришлось спуститься в бомбоубежище.

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Напомним, вчера сектор Газа совершил массированный ракетный удар по Израилю, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение, а недавно официально объявили о переходе страны в состояние войны. К этому моменту погибло уже не менее 600 израильтян, в том числе мирных граждан, около двух тысяч человек пострадало. Также 100 жителей были похищены боевиками. При этом палестинской стороне известно о 313 погибших и около 1990 пострадавших.

Николь Вербер
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