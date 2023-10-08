Бруно Марс отменил концерт в Израиле и улетел из страны из-за обстрелов ХАМАС

Известный во всём мире американский поп-певец Бруно Марс отменил своё выступление в Тель-Авиве и покинул Израиль из-за нападения палестинских радикалов и обстрелов исламистского движения ХАМАС со стороны сектора Газа. Об этом пишет местная газета The Times of Israel.

По данным издания, музыкант вместе со своей командой, в которую входит чуть более полусотни человек, улетел в Афины, после чего направился в Катар, где планирует продолжить своё турне.