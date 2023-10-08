Глюкоза показала подвал в Тель-Авиве, в котором пряталась от палестинских обстрелов

Певице Наталье Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, пришлось всей семьёй спуститься в бомбоубежище в Тель-Авиве, пока работала воздушная сирена. Об этом она рассказала в соцсети.

Глюкоза рассказала, что просидела в убежище в Израиле во время воздушной тревоги. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России) / glukozamusic

"Мы находимся в Тель-Авиве всей семьёй. У нас всё нормально. Сейчас мы находимся около отеля. Вышли. Недавно работала сирена, нас всех спустили вниз. Детки немножко напугались", — поделилась она.