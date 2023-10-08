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8 октября, 10:53
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Глюкоза показала подвал в Тель-Авиве, в котором пряталась от палестинских обстрелов

Глюкоза с детьми укрылась в подвале отеля в Тель-Авиве во время атаки ХАМАС

<p>Глюкоза рассказала, что сидела в убежище в Израиле во время воздушной тревоги. Видео © T.me /<a href="https://t.me/glukozamusic/531" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Глюк’оZа</a></p>

Глюкоза рассказала, что сидела в убежище в Израиле во время воздушной тревоги. Видео © T.me / Глюк’оZа

Певице Наталье Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, пришлось всей семьёй спуститься в бомбоубежище в Тель-Авиве, пока работала воздушная сирена. Об этом она рассказала в соцсети.

Глюкоза рассказала, что просидела в убежище в Израиле во время воздушной тревоги. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России) / glukozamusic

"Мы находимся в Тель-Авиве всей семьёй. У нас всё нормально. Сейчас мы находимся около отеля. Вышли. Недавно работала сирена, нас всех спустили вниз. Детки немножко напугались", — поделилась она.

Глюкоза прилетела в Израиль на концерт Бруно Марса, но едва она доехала до гостиницы, как пришлось бежать в укрытие. Исполнительница также показала фото подвала, где она с детьми просидела на полу в ожидании завершения воздушной тревоги. По словам певицы, сейчас обстановка в Тель-Авиве нормализовалась, однако в любой момент жители и гости города могут вновь оказаться в бомбоубежищах.

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Напомним, 7 октября сектор Газа открыл ракетный огонь по территории Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. Глава военного крыла ХАМАС объявил о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. По данным Минздрава Газы, погибли 313 человек и почти две тысячи пострадали, а со стороны Израиля известно о более чем 300 жертвах и свыше 1,8 тысячи раненых. Сейчас израильские власти объявили территорию сектора Газа закрытой военной зоной.

Татьяна Миссуми
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