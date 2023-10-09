Один россиянин числится погибшим в Израиле, четверо пропали без вести

Как минимум один россиянин погиб и четверо пропали без вести в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство России в Израиле. Сколько наших сограждан могли пострадать на территории Палестины, в частности в секторе Газа, пока не известно, информация уточняется.