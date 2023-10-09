Регион

Уведомления отключены

9 октября, 16:16

Один россиянин числится погибшим в Израиле, четверо пропали без вести

Посольство РФ сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

Как минимум один россиянин погиб и четверо пропали без вести в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство России в Израиле. Сколько наших сограждан могли пострадать на территории Палестины, в частности в секторе Газа, пока не известно, информация уточняется.

"С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств", сказано в сообщении Посольства РФ в Тель-Авиве.

Ранее в Кремле отметили, что дипломаты работают круглые сутки и предпринимают на месте "весьма энергичные усилия", чтобы оказать помощь россиянам, оказавшимся в зоне конфликта.

Глюкоза вернулась домой из Израиля, где два дня просидела в бомбоубежище

Глюкоза вернулась домой из Израиля, где два дня просидела в бомбоубежище

Напомним, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Марина Калегина
  • Новости
  • Израиль
  • Палестина
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров