Один россиянин числится погибшим в Израиле, четверо пропали без вести
Посольство РФ сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине
Как минимум один россиянин погиб и четверо пропали без вести в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство России в Израиле. Сколько наших сограждан могли пострадать на территории Палестины, в частности в секторе Газа, пока не известно, информация уточняется.
"С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств", — сказано в сообщении Посольства РФ в Тель-Авиве.
Ранее в Кремле отметили, что дипломаты работают круглые сутки и предпринимают на месте "весьма энергичные усилия", чтобы оказать помощь россиянам, оказавшимся в зоне конфликта.
Напомним, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых.
ТАСС / Валерий Шарифулин