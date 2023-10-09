Нетаньяху: Израиль своим ответом ХАМАС изменит Ближний Восток

"То, через что придётся пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным. Мы уже участвуем в кампании, мы только начали её. Я прошу вас стоять твёрдо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток. Мы победим их большой силой", — заявил Нетаньяху на совещании с руководителями южных регионов страны.