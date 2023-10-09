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9 октября, 13:37

Нетаньяху: Израиль своим ответом ХАМАС изменит Ближний Восток

Израиль своим военным ответом на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток. С таким громким заявлением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"То, через что придётся пройти ХАМАС, будет трудным и ужасным. Мы уже участвуем в кампании, мы только начали её. Я прошу вас стоять твёрдо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток. Мы победим их большой силой", — заявил Нетаньяху на совещании с руководителями южных регионов страны.

Появилось видео с моментом вторжения бойцов ХАМАС на фестиваль в Израиле, где было убито 260 человек

Появилось видео с моментом вторжения бойцов ХАМАС на фестиваль в Израиле, где было убито 260 человек

Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / ABIR SULTAN

Александра Вишнякова
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