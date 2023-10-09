Появилось видео с моментом вторжения бойцов ХАМАС на фестиваль в Израиле, где было убито 260 человек
Первые минуты вторжения боевиков ХАМАС на фестиваль в Израиле попали на видео
Первые минуты вторжения боевиков ХАМАС на фестиваль электронной музыки Nature Party в Израиле попали на видео, которое распространили в соцсетях. Его сняла одна из участниц мероприятия. Судя по кадрам, в самом начале посетители не понимали, что происходит.
Первые минуты нападения боевиков ХАМАС на участников фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле. Видео © X / MyLordBebo
На видео заметно, что участники фестиваля в какой-то момент попытались спрятаться и найти укрытие. Они бежали в сопровождении вооружённых сотрудников полиции. Также на видео попала перевязка раненого. Автор видео на ролике не скрывает своих эмоций, она сильно напугана.
Напомним, в ходе атаки на Израиль 7 октября бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения фестиваля обнаружено по меньшей мере 260 тел участников. Известно, что в Израиле пропал 27-летний россиянин, работавший на фестивале Nature Party.
X / MyLordBebo