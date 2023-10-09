Появилось видео с моментом вторжения бойцов ХАМАС на фестиваль в Израиле, где было убито 260 человек

Первые минуты вторжения боевиков ХАМАС на фестиваль электронной музыки Nature Party в Израиле попали на видео, которое распространили в соцсетях. Его сняла одна из участниц мероприятия. Судя по кадрам, в самом начале посетители не понимали, что происходит.

На видео заметно, что участники фестиваля в какой-то момент попытались спрятаться и найти укрытие. Они бежали в сопровождении вооружённых сотрудников полиции. Также на видео попала перевязка раненого. Автор видео на ролике не скрывает своих эмоций, она сильно напугана.