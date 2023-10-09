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9 октября, 13:10
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Появилось видео с моментом вторжения бойцов ХАМАС на фестиваль в Израиле, где было убито 260 человек

Первые минуты вторжения боевиков ХАМАС на фестиваль в Израиле попали на видео

Первые минуты вторжения боевиков ХАМАС на фестиваль электронной музыки Nature Party в Израиле попали на видео, которое распространили в соцсетях. Его сняла одна из участниц мероприятия. Судя по кадрам, в самом начале посетители не понимали, что происходит.

Первые минуты нападения боевиков ХАМАС на участников фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле. Видео © X / MyLordBebo

На видео заметно, что участники фестиваля в какой-то момент попытались спрятаться и найти укрытие. Они бежали в сопровождении вооружённых сотрудников полиции. Также на видео попала перевязка раненого. Автор видео на ролике не скрывает своих эмоций, она сильно напугана.

Место проведения фестиваля в Израиле сняли с высоты птичьего полёта после бойни ХАМАС с 260 убитыми

Место проведения фестиваля в Израиле сняли с высоты птичьего полёта после бойни ХАМАС с 260 убитыми

Напомним, в ходе атаки на Израиль 7 октября бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения фестиваля обнаружено по меньшей мере 260 тел участников. Известно, что в Израиле пропал 27-летний россиянин, работавший на фестивале Nature Party.

Обложка ©

X / MyLordBebo

Илья Суриков
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