ХАМАС угрожает казнить заложников, если Израиль не прекратит атаки на жилые дома

Палестинское исламистское движение ХАМАС угрожает начать казнить гражданских пленных, если Израиль не прекратит атаку на жилые дома в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель "Бригады аль-Кассам" (военное крыло радикальной группировки) Абу Обайда.

"Любой удар без предупреждения по невинным мирным жителям будет встречен казнью одного из заложников, находящихся в нашем плену", — цитирует телеканал Al Jazeera его слова.

Казнь Обайда пообещал транслировать в прямом эфире по телевидению, "чтобы её увидел весь мир".