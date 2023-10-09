ХАМАС угрожает казнить заложников, если Израиль не прекратит атаки на жилые дома
Палестинское исламистское движение ХАМАС угрожает начать казнить гражданских пленных, если Израиль не прекратит атаку на жилые дома в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель "Бригады аль-Кассам" (военное крыло радикальной группировки) Абу Обайда.
"Любой удар без предупреждения по невинным мирным жителям будет встречен казнью одного из заложников, находящихся в нашем плену", — цитирует телеканал Al Jazeera его слова.
Казнь Обайда пообещал транслировать в прямом эфире по телевидению, "чтобы её увидел весь мир".
Ранее сообщалось, что ХАМАС хочет обменять израильских заложников на палестинских женщин.
Лайф напоминает, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины. Нетаньяху ранее заявил, что израильская операция в ответ на атаки ХАМАС изменит Ближний Восток.
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