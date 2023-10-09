"Мы начали. Израиль победит": Нетаньяху опубликовал видео авиаударов по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео авиаударов по сектору Газа.

Авиаудары армии Израиля по сектору Газа. Видео © X / Benjamin Netanyahu

"Мы начали. Израиль победит", — подписал он ролик в соцсети X (бывший Twitter).