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9 октября, 16:04

"Мы начали. Израиль победит": Нетаньяху опубликовал видео авиаударов по сектору Газа

Нетаньяху опубликовал видео авиаударов по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео авиаударов по сектору Газа.

Авиаудары армии Израиля по сектору Газа. Видео © X / Benjamin Netanyahu

"Мы начали. Израиль победит", — подписал он ролик в соцсети X (бывший Twitter).

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Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины. Нетаньяху ранее заявил, что израильская операция в ответ на атаки ХАМАС изменит Ближний Восток.

Обложка ©

X / Benjamin Netanyahu

Александра Вишнякова
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