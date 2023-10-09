"Мы начали. Израиль победит": Нетаньяху опубликовал видео авиаударов по сектору Газа
Нетаньяху опубликовал видео авиаударов по сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео авиаударов по сектору Газа.
Авиаудары армии Израиля по сектору Газа. Видео © X / Benjamin Netanyahu
"Мы начали. Израиль победит", — подписал он ролик в соцсети X (бывший Twitter).
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины. Нетаньяху ранее заявил, что израильская операция в ответ на атаки ХАМАС изменит Ближний Восток.