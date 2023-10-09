Экстрасенс озвучила ужасающее предсказание насчёт Израиля и Палестины
Ясновидящая Мишина: Столкновения в секторе Газа будут длиться до трёх лет
Обострение палестино-израильского конфликта выльется в масштабное противостояние, которое будет сложно остановить. Таким безрадостным прогнозом поделилась экстрасенс Инна Мишина. По её словам, очень скоро в эскалацию будут втянуты и другие страны, но каким будет исход, предсказать не могут даже высшие силы.
"Столкновения в секторе Газа будут длиться от двух до трёх лет. Вмешаются другие страны. Будет помощь как Израилю, так и Палестине. Но если сейчас сторонние государства не вмешаются, Израиль будет обречён на погибель", — заявила собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".
К слову, не так давно в Сети всплыло пророчество Жириновского о "страшных событиях" на Ближнем Востоке к 2024 году. Бывший лидер ЛДПР говорил, что к 2024 году про Украину все забудут, так как на Ближнем Востоке развернётся страшный конфликт.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последним данным, жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины.