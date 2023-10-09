Экстрасенс озвучила ужасающее предсказание насчёт Израиля и Палестины

Обострение палестино-израильского конфликта выльется в масштабное противостояние, которое будет сложно остановить. Таким безрадостным прогнозом поделилась экстрасенс Инна Мишина. По её словам, очень скоро в эскалацию будут втянуты и другие страны, но каким будет исход, предсказать не могут даже высшие силы.

"Столкновения в секторе Газа будут длиться от двух до трёх лет. Вмешаются другие страны. Будет помощь как Израилю, так и Палестине. Но если сейчас сторонние государства не вмешаются, Израиль будет обречён на погибель", — заявила собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".