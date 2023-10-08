Сбылось пророчество Жириновского о "страшных событиях" на Ближнем Востоке к 2024 году
Жириновский предрекал, что об Украине забудут из-за конфликта на Ближнем Востоке
Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что к 2024 году про Украину все забудут, так как на Ближнем Востоке развернётся страшный конфликт. Об этом скончавшийся политик упоминал ещё в 2019 году на программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Владимир Жириновский — о Ближнем Востоке. Видео © YouTube / ЛДПР-ТВ
"К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина. Речь идёт о третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события", — предрекал Жириновский.
Нынешний глава ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что эскалация палестино-израильского конфликта — яркое подтверждение слов политика. В беседе с kp.ru он обратил внимание, что даже указанный Жириновским год оказался точным. Слуцкий пояснил, что эти пророчества основаны на глубоком понимании экс-лидером ЛДПР причин и предпосылок, а также "всех нюансов ближневосточной политики и включённости в неё западных игроков".
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. По данным Минздрава Газы, погибло 313 человек и почти две тысячи пострадали, а со стороны Израиля известно о более чем 300 жертвах и свыше 1,8 тысячи раненых. Израильские власти объявили территорию сектора Газа закрытой военной зоной.
ТАСС / Антон Новодережкин