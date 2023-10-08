Сбылось пророчество Жириновского о "страшных событиях" на Ближнем Востоке к 2024 году

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что к 2024 году про Украину все забудут, так как на Ближнем Востоке развернётся страшный конфликт. Об этом скончавшийся политик упоминал ещё в 2019 году на программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Владимир Жириновский — о Ближнем Востоке. Видео © YouTube / ЛДПР-ТВ

"К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина. Речь идёт о третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события", — предрекал Жириновский.