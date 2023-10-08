Регион

Уведомления отключены

8 октября, 09:33

i24: ЦАХАЛ уничтожила более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа за минувшие сутки

Израильская армия (ЦАХАЛ) уничтожила более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа после обострения конфликта Палестины и Израиля. Об этом говорится в соцсетях телеканала i24 со ссылкой на спикера ЦАХАЛ.

"Мы ликвидировали более 400 террористов в Газе, ещё десятки находятся у нас в плену", цитирует телеканал представителя ЦАХАЛ, уточнив, что в израильском кибуце Кфар-Аза продолжаются кровопролитные бои.

Сектор Газа на заднем дворе Израиля: Чем грозит обострение между Израилем и Палестиной всему миру

Сектор Газа на заднем дворе Израиля: Чем грозит обострение между Израилем и Палестиной всему миру

Вчера утром сектор Газа напал на Израиль, на территорию страны проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило операцию "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". В результате боестолкновений власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. Обе стороны несут огромнейшие потери. Армия Израиля опубликовала список из 26 молодых военнослужащих, погибших в результате боестолкновений. Также по Сети разлетаются жуткие кадры с бесчинствами боевиков, на одном видео пользователи опознали участницу музыкального фестиваля из Германии.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Израиль
  • хамас
  • палестина
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров