i24: ЦАХАЛ уничтожила более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа за минувшие сутки
Израильская армия (ЦАХАЛ) уничтожила более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа после обострения конфликта Палестины и Израиля. Об этом говорится в соцсетях телеканала i24 со ссылкой на спикера ЦАХАЛ.
"Мы ликвидировали более 400 террористов в Газе, ещё десятки находятся у нас в плену", — цитирует телеканал представителя ЦАХАЛ, уточнив, что в израильском кибуце Кфар-Аза продолжаются кровопролитные бои.
Вчера утром сектор Газа напал на Израиль, на территорию страны проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило операцию "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". В результате боестолкновений власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. Обе стороны несут огромнейшие потери. Армия Израиля опубликовала список из 26 молодых военнослужащих, погибших в результате боестолкновений. Также по Сети разлетаются жуткие кадры с бесчинствами боевиков, на одном видео пользователи опознали участницу музыкального фестиваля из Германии.
ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN