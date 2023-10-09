Озвучен возможный срок окончания войны Израиля с ХАМАС

Как считает специалист, радикалы из исламистской группировки ХАМАС не смогут долго противостоять профессионально подготовленным израильским военным. При этом Матвийчук допускает, что данный конфликт спровоцирует обострение во всём арабском мире, однако это продлится не больше нескольких недель.

"Потенциал ХАМАС несравним с потенциалом Израиля. Его основной задачей, скорее всего, было не уничтожение Израиля, а демонстрация всему миру, что Израиль не такой уж и всемогущий. Так что пропагандистскую победу ХАМАС уже получил. Но для Израиля теперь делом чести будет восстановление репутации и уничтожение террористов", — высказался эксперт в беседе с "Лентой.ру".