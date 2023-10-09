Озвучен возможный срок окончания войны Израиля с ХАМАС
Эксперт Матвийчук: Через пару недель Израиль возьмёт контроль над сектором Газа
Вспыхнувший вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной закончится переговорами, в ходе которых еврейское государство установит полный контроль над сектором Газа. Таким мнением поделился военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Как считает специалист, радикалы из исламистской группировки ХАМАС не смогут долго противостоять профессионально подготовленным израильским военным. При этом Матвийчук допускает, что данный конфликт спровоцирует обострение во всём арабском мире, однако это продлится не больше нескольких недель.
"Потенциал ХАМАС несравним с потенциалом Израиля. Его основной задачей, скорее всего, было не уничтожение Израиля, а демонстрация всему миру, что Израиль не такой уж и всемогущий. Так что пропагандистскую победу ХАМАС уже получил. Но для Израиля теперь делом чести будет восстановление репутации и уничтожение террористов", — высказался эксперт в беседе с "Лентой.ру".
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последним данным, жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины.
ТАСС / AP / Tsafrir Abayov