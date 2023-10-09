Военный эксперт рассказал, почему на израильских танках появилась буква V

Латинская буква V, уже ставшая культовой в ходе российской спецоперации на Украине, изображена на танках армии Израиля из соображений целесообразности, а потому она никак не связана с Россией. Так, эта буква долгое время используется израильтянами и располагается на их военной технике под разными углами: где-то вертикальная, где-то перевёрнутая, рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич.