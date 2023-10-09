Военный эксперт рассказал, почему на израильских танках появилась буква V
Эксперт Клинцевич: Буква V на израильских танках никак не связана с Россией
Латинская буква V, уже ставшая культовой в ходе российской спецоперации на Украине, изображена на танках армии Израиля из соображений целесообразности, а потому она никак не связана с Россией. Так, эта буква долгое время используется израильтянами и располагается на их военной технике под разными углами: где-то вертикальная, где-то перевёрнутая, рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич.
Израиль использует танки с буквой V на протяжении долгого времени. Август, 2022 год. Видео © VK / Юрий Подоляка
"Простые графические символы легко различимы приборами наблюдения на больших дистанциях. Когда мы принимали эти символы, мы тоже не закладывали никакой идеологии, а просто использовали удобные обозначения", — отметил специалист в беседе с NEWS.ru.
Ранее кадры с израильскими танками, на которых изображена буква V, распространились в соцсетях, вызвав недоумение пользователей.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут потери: известно о 700 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. По последним данным, Армия обороны Израиля вернула контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Газой, после этого она перешла в наступление.
VK / Юрий Подоляка