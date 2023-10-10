Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа

Москва предварительно прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала.

"Мы прорабатываем предварительно возможность эвакуации российских граждан из сектора Газа, но прорабатываем в сугубо предварительном порядке с учётом всех обстоятельств", — заявил дипломат.

Дипломатический представитель объяснил, что в случае такого варианта развития событий речь будет идти об эвакуации россиян в третью страну, куда будут направлены самолёты. Также в посольстве не исключили вероятность организации вывозных рейсов из Израиля.