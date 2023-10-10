Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа
Посол РФ в Израиле: Москва работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа
Москва предварительно прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала.
"Мы прорабатываем предварительно возможность эвакуации российских граждан из сектора Газа, но прорабатываем в сугубо предварительном порядке с учётом всех обстоятельств", — заявил дипломат.
Дипломатический представитель объяснил, что в случае такого варианта развития событий речь будет идти об эвакуации россиян в третью страну, куда будут направлены самолёты. Также в посольстве не исключили вероятность организации вывозных рейсов из Израиля.
Ранее в МИД РФ сообщали, что российские авиакомпании по-прежнему выполняют прямые рейсы между Россией и Израилем. В ведомстве подчеркнули, что многие соотечественники выразили желание вернуться на родину.
Напомним, что Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты в Израиль до особых распоряжений в связи с вооружённым конфликтом с ХАМАС. Речь идёт о боевых действиях, которые начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
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