Чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал Израиль и Палестину к мирному урегулированию конфликта. О необходимости данной меры он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Кадыров призвал Израиль и Палестину к миру. Видео © t.me / Kadyrov_95

В обращении он обратился к мировому сообществу и указал на необходимость принять справедливое решение по поводу ситуации в Палестине. По его словам, лидеры мусульманских стран должны создать коалицию и призвать Запад не бомбить мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков.

Он также заявил, что выступает против данной войны, в которой поддерживает Палестину, и считает, что этот конфликт может "перерасти в нечто большее". Кадыров признался, что бывал в Израиле и там чеченская делегация на себе испытала попытки неприкрытой провокации.