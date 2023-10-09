Кадыров призвал Израиль и Палестину к мирному урегулированию конфликта
Чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал Израиль и Палестину к мирному урегулированию конфликта. О необходимости данной меры он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Кадыров призвал Израиль и Палестину к миру. Видео © t.me / Kadyrov_95
В обращении он обратился к мировому сообществу и указал на необходимость принять справедливое решение по поводу ситуации в Палестине. По его словам, лидеры мусульманских стран должны создать коалицию и призвать Запад не бомбить мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков.
Он также заявил, что выступает против данной войны, в которой поддерживает Палестину, и считает, что этот конфликт может "перерасти в нечто большее". Кадыров признался, что бывал в Израиле и там чеченская делегация на себе испытала попытки неприкрытой провокации.
"Я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям", — заверил Кадыров.
Лайф напоминает, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибло 687 человек и ранено более 3700. Сегодня палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило о готовности обсуждать перемирие с Израилем.
t.me / Kadyrov_95