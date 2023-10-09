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9 октября, 18:59

В ХАМАС заявили, что среди пленных есть россияне

Reuters: Боевики ХАМАС заявили о десятках пленных с двойным гражданством

Среди заложников, которые боевики ХАМАСА захватили в плен в Израиле, есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе российским. Об этом сообщил официальный представитель палестинского исламистского движения, пишет Reuters.

"В списках пленных десятки лиц с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы", — приводит агентство слова представителя ХАМАСА.

Ранее сообщалось об одном погибшем гражданине России после атак ХАМАС на Израиль. Ещё четверо числятся пропавшими без вести.

В Израиле заявили, что будут бить по объектам ХАМАС в Газе, несмотря на заложников

В Израиле заявили, что будут бить по объектам ХАМАС в Газе, несмотря на заложников

Лайф напоминает, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и более 3700 ранены.

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Наталья Исакова
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