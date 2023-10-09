В ХАМАС заявили, что среди пленных есть россияне
Reuters: Боевики ХАМАС заявили о десятках пленных с двойным гражданством
Среди заложников, которые боевики ХАМАСА захватили в плен в Израиле, есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе российским. Об этом сообщил официальный представитель палестинского исламистского движения, пишет Reuters.
"В списках пленных десятки лиц с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы", — приводит агентство слова представителя ХАМАСА.
Ранее сообщалось об одном погибшем гражданине России после атак ХАМАС на Израиль. Ещё четверо числятся пропавшими без вести.
Лайф напоминает, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и более 3700 ранены.
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