В ХАМАС заявили, что среди пленных есть россияне

Среди заложников, которые боевики ХАМАСА захватили в плен в Израиле, есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе российским. Об этом сообщил официальный представитель палестинского исламистского движения, пишет Reuters.

"В списках пленных десятки лиц с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы", — приводит агентство слова представителя ХАМАСА.