Регион

Уведомления отключены

9 октября, 18:57

ХАМАС готово обсуждать перемирие с Израилем

Al Hadath: ХАМАС заявило о готовности обсуждать перемирие с Израилем

Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило о готовности говорить с Израилем насчёт перемирия, сообщает Al Hadath.

"Мы открыты для обсуждения перемирия с Израилем", — приводит телеканал заявление ХАМАС.

При этом ранее в ХАМАС пригрозили казнить по одному заложнику в прямом эфире, если Израиль будет вести новые бомбардировки гражданских домов без предварительного предупреждения. В ответ израильские военные пообещали не сдерживаться при атаках, несмотря на риск нанести вред своим же соотечественникам, которых боевики взяли в плен.

Президент Израиля сравнил нападение ХАМАС с холокостом и призвал приравнять движение к ИГИЛ*

Президент Израиля сравнил нападение ХАМАС с холокостом и призвал приравнять движение к ИГИЛ*

Как сообщал Лайф, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщали, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и более 3700 ранены.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Израиль
  • хамас
  • Сектор Газа
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров