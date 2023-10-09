ХАМАС готово обсуждать перемирие с Израилем
Al Hadath: ХАМАС заявило о готовности обсуждать перемирие с Израилем
Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило о готовности говорить с Израилем насчёт перемирия, сообщает Al Hadath.
"Мы открыты для обсуждения перемирия с Израилем", — приводит телеканал заявление ХАМАС.
При этом ранее в ХАМАС пригрозили казнить по одному заложнику в прямом эфире, если Израиль будет вести новые бомбардировки гражданских домов без предварительного предупреждения. В ответ израильские военные пообещали не сдерживаться при атаках, несмотря на риск нанести вред своим же соотечественникам, которых боевики взяли в плен.
Как сообщал Лайф, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщали, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и более 3700 ранены.
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