Президент Израиля сравнил нападение ХАМАС с холокостом и призвал приравнять движение к ИГИЛ*

Президент Израиля Ицхак Герцог, говоря о субботней атаке палестинского исламистского движения ХАМАС, заявил, что никогда со времён холокоста за один день не было убито столько евреев. Обращаясь к мировому сообществу, он призвал страны осудить действия боевиков ХАМАС по аналогии с террористами ИГИЛ*. Герцог считает, данные группировки стали очень похожими.

Президент Израиля записал видеообращение к мировому сообществу, призвав приравнять ХАМАС к ИГИЛ*. Видео © Twitter / Isaac_Herzog

"Никогда со времён холокоста не было убито больше евреев за один день. Никогда со врёмен гнусных преступлений ИГИЛ* мы не были свидетелями такого варварства. <...> Обращаюсь к тем странам, которые до сих пор не признали ХАМАС террористической организацией: сделайте это", — сказал Герцог в своём видеообращении.

Президент Израиля добавил, что ХАМАС в полной мере перенял жестокость и бесчеловечность ИГИЛ*, а также назвал боевиков "монстрами", которые хладнокровно могут расправляться с безоружными гражданами. Он также призвал все страны мира поспособствовать освобождению израильских заложников и поддержать страну "словом и делом".