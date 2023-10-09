Президент Израиля сравнил нападение ХАМАС с холокостом и призвал приравнять движение к ИГИЛ*
Лидер Израиля Герцог: Столько евреев за один день не убивали со времён холокоста
Президент Израиля Ицхак Герцог, говоря о субботней атаке палестинского исламистского движения ХАМАС, заявил, что никогда со времён холокоста за один день не было убито столько евреев. Обращаясь к мировому сообществу, он призвал страны осудить действия боевиков ХАМАС по аналогии с террористами ИГИЛ*. Герцог считает, данные группировки стали очень похожими.
Президент Израиля записал видеообращение к мировому сообществу, призвав приравнять ХАМАС к ИГИЛ*. Видео © Twitter / Isaac_Herzog
"Никогда со времён холокоста не было убито больше евреев за один день. Никогда со врёмен гнусных преступлений ИГИЛ* мы не были свидетелями такого варварства. <...> Обращаюсь к тем странам, которые до сих пор не признали ХАМАС террористической организацией: сделайте это", — сказал Герцог в своём видеообращении.
Президент Израиля добавил, что ХАМАС в полной мере перенял жестокость и бесчеловечность ИГИЛ*, а также назвал боевиков "монстрами", которые хладнокровно могут расправляться с безоружными гражданами. Он также призвал все страны мира поспособствовать освобождению израильских заложников и поддержать страну "словом и делом".
Ранее в ХАМАС пригрозили казнить по одному заложнику в прямом эфире, если Израиль будет вести новые бомбардировки гражданских домов без предварительного предупреждения. В ответ израильские военные пообещали не сдерживаться при атаках, несмотря на риск нанести вред своим же соотечественникам, которых боевики взяли в плен.
Лайф напоминает, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, ещё 2600 получили ранения. Палестинские власти сообщали, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и более 3700 ранены.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Кадр из видео Twitter / Isaac_Herzog