В МИД заявили о продолжающихся авиарейсах из Израиля в Россию

Российские авиакомпании по-прежнему выполняют прямые рейсы между Россией и Израилем. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД России. В ведомстве подчеркнули, что многие соотечественники выразили желание вернуться на родину.

"В настоящее время прямые перелёты между Россией и Израилем продолжают осуществлять российские авиакомпании Red Wings и "Азимут" по маршрутам Сочи – Тель-Авив, Махачкала – Тель-Авив и Минеральные Воды – Тель-Авив. Полёты выполняются с учётом рекомендаций Росавиации", — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, авиаперевозчики РФ получили указания по предоставлению пассажирам задержанных рейсов из Израиля всех необходимых услуг, а также по обмену и возврату билетов без штрафов.