В МИД заявили о продолжающихся авиарейсах из Израиля в Россию
МИД: Авиакомпании продолжают осуществлять прямые перелёты между РФ и Израилем
Российские авиакомпании по-прежнему выполняют прямые рейсы между Россией и Израилем. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД России. В ведомстве подчеркнули, что многие соотечественники выразили желание вернуться на родину.
"В настоящее время прямые перелёты между Россией и Израилем продолжают осуществлять российские авиакомпании Red Wings и "Азимут" по маршрутам Сочи – Тель-Авив, Махачкала – Тель-Авив и Минеральные Воды – Тель-Авив. Полёты выполняются с учётом рекомендаций Росавиации", — сообщили в ведомстве.
Кроме этого, авиаперевозчики РФ получили указания по предоставлению пассажирам задержанных рейсов из Израиля всех необходимых услуг, а также по обмену и возврату билетов без штрафов.
В МИД также посоветовали мониторить актуальное расписание рейсов у авиаперевозчиков. Более того, авиакомпании в индивидуальном порядке сообщают пассажирам об изменении расписания по электронной почте и СМС.
Ранее Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты в Израиль до особых распоряжений в связи с вооружённым конфликтом с ХАМАС. Речь идёт о боевых действиях, которые начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа.
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