Регион

Уведомления отключены

9 октября, 22:12

В МИД заявили о продолжающихся авиарейсах из Израиля в Россию

МИД: Авиакомпании продолжают осуществлять прямые перелёты между РФ и Израилем

Российские авиакомпании по-прежнему выполняют прямые рейсы между Россией и Израилем. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД России. В ведомстве подчеркнули, что многие соотечественники выразили желание вернуться на родину.

"В настоящее время прямые перелёты между Россией и Израилем продолжают осуществлять российские авиакомпании Red Wings и "Азимут" по маршрутам Сочи – Тель-Авив, Махачкала – Тель-Авив и Минеральные Воды – Тель-Авив. Полёты выполняются с учётом рекомендаций Росавиации", — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, авиаперевозчики РФ получили указания по предоставлению пассажирам задержанных рейсов из Израиля всех необходимых услуг, а также по обмену и возврату билетов без штрафов.

В МИД также посоветовали мониторить актуальное расписание рейсов у авиаперевозчиков. Более того, авиакомпании в индивидуальном порядке сообщают пассажирам об изменении расписания по электронной почте и СМС.

ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры о судьбе заложников

ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры о судьбе заложников

Ранее Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты в Израиль до особых распоряжений в связи с вооружённым конфликтом с ХАМАС. Речь идёт о боевых действиях, которые начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Израиль
  • Росавиация
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров