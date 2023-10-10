ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры о судьбе заложников
Al Hadath: ХАМАС не будет вести переговоры о заложниках при боевых действиях
В Палестине заявили, что не будут вести переговоры о заложниках, пока ведутся боевые действия. Как передаёт телевизионный канал Al Hadath со ссылкой на представителей радикалов, речь идёт о гражданах, захваченных в Израиле недалеко от сектора Газа.
"Мы не будем вести переговоры по вопросу пленных под огнём", — говорится в сообщении движения.
Ранее официальный представитель военного крыла радикальной группировки ХАМАС "Бригады аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что палестинцы казнят гражданских пленных, если Израиль не прекратит атаку на жилые дома в секторе Газа. Казнь обещали транслировать на весь мир. Помимо этого, в группировке сообщили, что ХАМАС готово обменять часть захваченных в Израиле заложников на палестинских женщин, заключённых в тюрьмах в этой стране. Также боевики ХАМАС заявили о пленных россиянах с двойным гражданством.
Лайф напоминает, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа.
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