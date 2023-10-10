ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры о судьбе заложников

В Палестине заявили, что не будут вести переговоры о заложниках, пока ведутся боевые действия. Как передаёт телевизионный канал Al Hadath со ссылкой на представителей радикалов, речь идёт о гражданах, захваченных в Израиле недалеко от сектора Газа.