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8 октября, 01:22

Пользователи Сети разглядели грусть в заявлении Зеленского об атаке на Израиль

<p>Владимир Зеленский. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/president_of_ukraine/51970269660/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">President of Ukraine</a></p>

Владимир Зеленский. Обложка © Flickr / President of Ukraine

Владимир Зеленский недоволен началом конфликта в Израиле, так как теперь Киев рискует лишиться не только внимания, но и прежнего финансирования. Соответствующего мнения придерживаются пользователи соцсети X.

Комментируя заявление политика о действиях палестинских группировок, юзеры услышали в его словах напряжённость и грусть. Они напомнили Зеленскому, что Вашингтон и так дал Украине слишком много денег.

"Чуваку грустно, потому что чеки на американскую помощь отскочили", — написал один из пользователей.

"Он напряжён. Он думает, что средства, направляемые на Украину, могут перенаправить в Израиль", — допустил ещё один комментатор.

"Больше никакого внимания к тебе, братан", — высмеял Зеленского третий.

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Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко похвалил Зеленского за попрошайничество. По словам президента, Запад добровольно предложил Киеву свою помощь и ресурсы, но не смог выполнить всех обещаний. Теперь его коллега вынужден выбивать обещанные бонусы.

Илья Пушкарев
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