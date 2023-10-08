Пользователи Сети разглядели грусть в заявлении Зеленского об атаке на Израиль
Владимир Зеленский. Обложка © Flickr / President of Ukraine
Владимир Зеленский недоволен началом конфликта в Израиле, так как теперь Киев рискует лишиться не только внимания, но и прежнего финансирования. Соответствующего мнения придерживаются пользователи соцсети X.
Комментируя заявление политика о действиях палестинских группировок, юзеры услышали в его словах напряжённость и грусть. Они напомнили Зеленскому, что Вашингтон и так дал Украине слишком много денег.
"Чуваку грустно, потому что чеки на американскую помощь отскочили", — написал один из пользователей.
"Он напряжён. Он думает, что средства, направляемые на Украину, могут перенаправить в Израиль", — допустил ещё один комментатор.
"Больше никакого внимания к тебе, братан", — высмеял Зеленского третий.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко похвалил Зеленского за попрошайничество. По словам президента, Запад добровольно предложил Киеву свою помощь и ресурсы, но не смог выполнить всех обещаний. Теперь его коллега вынужден выбивать обещанные бонусы.