Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский ведёт себя абсолютно правильно, требуя денег у Запада. Поведение коллеги он оценил во время пресс-конференции по итогам рабочей поездки в Брестскую область.

"Вот и мы, и россияне, журналисты, всё время говорим о том, "вот, попрошайка, такой-сякой, себя ведёт несолидно-непорядочно Зеленский и так далее". Я должен сказать вам, что Зеленский ведёт себя абсолютно правильно", — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер объяснил свою мысль: Соединённые Штаты добровольно предложили Зеленскому свои ресурсы, деньги и оружие для ведения войны до последнего украинца. Таким образом, Вашингтон провёл своеобразное распределение ролей.

Зеленский же, согласившись на условия американцев, конечно, подставил свою страну, но и его, в свою очередь, подставили на Западе, не выполнив данные ему обещания, или выполнив их не в срок, или отправив вместо обещанного вооружения старую технику, чтобы от неё избавиться.

В итоге коллективный Запад нарушает договор, который заключил с Зеленским. А тот понимает, что его подставили, но тем не менее совершенно закономерно предъявляет партнёрам претензии из-за невыполненных ими обязательств и ездит по своим союзникам, требуя от них обещанную помощь. С этой точки зрения глава киевского режима ведёт себя абсолютно правильно, пытаясь добиться соблюдения договорённостей, заключил Лукашенко.