Лукашенко заявил, что США толкают Россию к "красной кнопке"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что принимаемые Вашингтоном необдуманные решения подтолкнут Москву к принятию крайних защитных мер. Таким мнением он поделился во время рабочей поездки в Брестскую область, где посетил учебный объект белорусского Минобороны "Узел сопротивления".

"Нагнетание, эскалация приведут к тому, что они (Россия. — Прим. Лайфа) достанут красную кнопку и положат на стол", — подчеркнул Лукашенко.