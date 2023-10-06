Лукашенко заявил, что США толкают Россию к "красной кнопке"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что принимаемые Вашингтоном необдуманные решения подтолкнут Москву к принятию крайних защитных мер. Таким мнением он поделился во время рабочей поездки в Брестскую область, где посетил учебный объект белорусского Минобороны "Узел сопротивления".
"Нагнетание, эскалация приведут к тому, что они (Россия. — Прим. Лайфа) достанут красную кнопку и положат на стол", — подчеркнул Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Совет Госдумы в ходе ближайшего заседания рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как напомнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Вашингтон и Брюссель развязали против России войну, значит, нужны ответные меры.