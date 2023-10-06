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6 октября, 10:33

Лукашенко заявил, что США толкают Россию к "красной кнопке"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что принимаемые Вашингтоном необдуманные решения подтолкнут Москву к принятию крайних защитных мер. Таким мнением он поделился во время рабочей поездки в Брестскую область, где посетил учебный объект белорусского Минобороны "Узел сопротивления".

"Нагнетание, эскалация приведут к тому, что они (Россия. — Прим. Лайфа) достанут красную кнопку и положат на стол", подчеркнул Лукашенко.

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Ранее сообщалось, что Совет Госдумы в ходе ближайшего заседания рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как напомнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Вашингтон и Брюссель развязали против России войну, значит, нужны ответные меры.

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President.gov.by

Татьяна Миссуми
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