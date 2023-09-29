"Мёртвая рука": Полковник рассказал, чем ответит Россия на ядерный удар

При ядерном ударе по РФ даже при условии ликвидации командных пунктов и инфраструктуры ответ будет неизбежен — система "Периметр", которую ещё называют в НАТО "мёртвой рукой", делает это автоматически. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, отечественный ракетно-ядерный щит — это не "огромный зонт", а система противовесов, которую Россия выдвигает против угрозы. Эксперт напомнил, что у РФ имеется воздушная и наземная триада, а также подводный флот. В соответствии с ядерной доктриной страна может ответить зеркально при угрозе удара по своей территории.

"Это боевое дежурство систем управления, которые постоянно контролируют околоземные орбиты. Искусственный интеллект понимает, что система работает, люди контролируют ситуацию, но, если вдруг мы по какой-то причине пропускаем удар, всё меняется", — отметил Матвийчук в беседе с "Лентой.ру", говоря о "Периметре".

Он добавил, что система периодически запрашивает ответ и, когда не получает его, "понимает", что люди потеряли контроль и произошло ядерное нападение. В результате, как объяснил Матвийчук, автоматически принимается решение и наносится удар. Причём ракеты в таком случае нацелены на военные объекты и системы управления оружием. Эксперт подчеркнул, что гражданская и военная инфраструктуры связаны. Так, железнодорожные перегоны и мосты во время ядерной войны могут использовать для перевозки специальных контейнеров.

Матвийчук подчеркнул, что сейчас "Периметр" есть только у РФ. В то же время, по его словам, у Америки есть аналог — самолёт Судного дня, то есть запасной командный пункт, который взлетает при ЧП.