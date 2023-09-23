Лавров напомнил Западу о чувстве самосохранения после учений с ядерным ударом по России

Политикам Запада окончательно застила глаза задача нанести Москве "стратегическое поражение". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В качестве примера министр привёл недавние учения США и их союзников по НАТО, где отрабатывалось применение ядерного оружия против России.

"Беспрецедентной со времён окончания холодной войны стала серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории РФ", — подчеркнул Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что одержимость нанести России "стратегическое поражение" окончательно застила глаза безответственным западным политикам, испытывающим чувство собственной безнаказанности. Вместе с тем, отметил Лавров, они утратили элементарное чувство самосохранения.