Лавров напомнил Западу о чувстве самосохранения после учений с ядерным ударом по России
Лавров: Западу застила глаза задача нанести Москве "стратегическое поражение"
Политикам Запада окончательно застила глаза задача нанести Москве "стратегическое поражение". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В качестве примера министр привёл недавние учения США и их союзников по НАТО, где отрабатывалось применение ядерного оружия против России.
"Беспрецедентной со времён окончания холодной войны стала серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории РФ", — подчеркнул Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что одержимость нанести России "стратегическое поражение" окончательно застила глаза безответственным западным политикам, испытывающим чувство собственной безнаказанности. Вместе с тем, отметил Лавров, они утратили элементарное чувство самосохранения.
Ранее МИД прокомментировал планы США нанести России "стратегическое поражение". По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, Москва оставляет за собой право на шаги по обеспечению безопасности. Также она подчеркнула, что все действия РФ вписываются в рамки международного права и не противоречат её обязательствам.
ТАСС / Валерий Шарифулин