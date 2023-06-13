МИД прокомментировал планы США нанести России "стратегическое поражение"
МИД РФ: Москва оставляет за собой право на шаги по обеспечению безопасности
Москва оставляет за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности РФ и её союзников. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
"В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам "стратегическое поражение" рассчитывать и дальше на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер в указанной области было бы примером легкомыслия и необоснованной самоуверенности. Необходимые меры были приняты", — сказано в заявлении.
Захарова подчеркнула, что все действия РФ вписываются в рамки международного права и не противоречат обязательствам России. В ведомстве также напомнили, что сотрудничество Москвы и Минска в ядерной сфере, в отличие от стран НАТО, происходит в рамках Союзного государства, которое имеет единую территорию и общую военную доктрину.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. 25 мая министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о хранении российского ЯО в республике, при этом Москва оставила за собой контроль за ним. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV