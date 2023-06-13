МИД прокомментировал планы США нанести России "стратегическое поражение"

Москва оставляет за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности РФ и её союзников. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

"В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам "стратегическое поражение" рассчитывать и дальше на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер в указанной области было бы примером легкомыслия и необоснованной самоуверенности. Необходимые меры были приняты", — сказано в заявлении.