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13 июня, 18:12

Путин прокомментировал отношения США и Европы анекдотом

Президент РФ Владимир Путин сравнил отношения Европы и США с анекдотом про абсолютную правоту одной из сторон. Такую оценку западной политике он дал сегодня в ходе беседы с военными корреспондентами.

"Там у них, как в анекдоте, всё, между европейцами и американцами: пункт первый — американцы всегда правы. Второе: если американцы не правы — смотри пункт первый", сказал Владимир Путин.

Этим глава государства объясняет, почему "там особенно-то разговаривать не с кем". Он добавил, что на Западе заявляют, что придерживаются интересов Украины.

"Но интересы Украины — пункт третий. Если интересы Украины расходятся с пунктом вторым, то смотри пункт первый, потому что в конечном итоге — это интересы США", — резюмировал Путин.

Путин заявил, что Украина не должна существовать за счёт России

Путин заявил, что Украина не должна существовать за счёт России

Ранее сегодня Путин назвал источником проблемы "оборзевшие" попытки втянуть в НАТО исконно русские территории Украины с русскоговорящим населением.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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