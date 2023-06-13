Путин прокомментировал отношения США и Европы анекдотом

Президент РФ Владимир Путин сравнил отношения Европы и США с анекдотом про абсолютную правоту одной из сторон. Такую оценку западной политике он дал сегодня в ходе беседы с военными корреспондентами.

"Там у них, как в анекдоте, всё, между европейцами и американцами: пункт первый — американцы всегда правы. Второе: если американцы не правы — смотри пункт первый", — сказал Владимир Путин.

Этим глава государства объясняет, почему "там особенно-то разговаривать не с кем". Он добавил, что на Западе заявляют, что придерживаются интересов Украины.

"Но интересы Украины — пункт третий. Если интересы Украины расходятся с пунктом вторым, то смотри пункт первый, потому что в конечном итоге — это интересы США", — резюмировал Путин.