Лавров назвал Запад "империей лжи" на Генассамблее ООН

США и страны Европы только раздают обещания и берут на себя обязательства, но не выполняют их, таким образом Запад представляет собой "империю лжи". Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

"Привыкшие смотреть на остальной мир свысока американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их попросту не выполняют. Как отметил президент [РФ] Владимир Путин, Запад являет собой самую настоящую "империю лжи", — сказал российский министр.